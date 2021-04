Približne 200 osôb sa zapojilo do výtržností po protestoch, ktorý sa uskutočnil v piatok počas dňa, píše denník Belfast Telegraph.

Nepokoje sa začali večer po 20.00 h miestneho času (21.00 h SELČ), keď výtržníci začali do policajtov hádzať zápalné fľaše, tehly a ďalšie predmety. Polícia uzavrela viacero ulíc v meste a vodičom odporučila, aby použili alternatívne trasy.

At least 8 police officers were injured after several hours of rioting in south Belfast. The disturbances followed a loyalist protest in Belfast city centre.... https://t.co/Im601VvrLi pic.twitter.com/XCSTvwaby3