Poľskom v uplynulých dňoch otriasla smrť mladej mamičky Izabely († 30), ktorú o život pripravil prísny interrupčný zákon. A zatiaľ čo sa na Slovensku Anna Záborská (73) snaží presadiť podobnú novelizáciu, ktorá môže na živote ohroziť mnoho žien, Poliakom pretiekla trpezlivosť a proti nebezpečnému zákonu vyšli do ulíc.

Budú aj na Slovensku zomierať nevinné ženy pre prísne interrupčné zákony? To je otázka, ktorá znie v týchto dňoch v hlavách mnohých Slovákov. Predĺžená čakacia lehota a výhrada svedomia lekárov pod rúškom kresťanskej ideológie totiž v Poľsku v uplynulých dňoch pripravila o život len 30-ročnú kaderníčku a mamičku Izabelu. Izabele, ktorá vlastnila kadernícky salón, v 22. týždni tehotenstva praskla plodová voda. Zomrel plod a o deň neskôr aj Izabela. Príčinou jej smrti mohol byť septický šok. Lekári totiž údajne otáľali s odstránením mŕtveho plodu z jej tela. A tak nakoniec Izabelina rodina, pre rozhodnutie Ústavného súdu, ktorý de facto postavil potraty mimo zákon, chystala namiesto krstín pohreb.

U Izabely sa objavili komplikácie v 22. týždni tehotenstva, keď jej praskla plodová voda. Lekár ju poslal do nemocnice, kam prišla na druhý deň. "Pri príjme do nemocnice boli pri plode diagnostikované vrodené chyby," uviedla zástupkyňa rodiny. Avšak s vybratím plodu vraj lekári čakali, kým mu neprestane tĺcť srdce. „Zomrela počas svojho pobytu v nemocnici v správach zaslaných rodinným príslušníkom a priateľom uviedla, že podľa informácií, ktoré jej lekári poskytli, zaujali (zdravotníci) vyčkávací postoj a upustili od vyprázdnenia maternicovej dutiny, kým plod neodumrie, čo dávala do súvislosti s platným zákonom obmedzujúcim možnosti legálneho potratu,“ uviedli príbuzní ženy vo vyhlásení.

Nielen právnička pozostalej rodiny, ale aj Poliaci veria tomu, že za smrť mladej mamičky Izabely môže rozhodnutie Ústavného súdu, ktorý v minulom roku sprísnil reštriktívne predpisy týkajúce sa potratov. Aby sa to už viac neopakovalo, vyšli teda Poliaci do ulíc a na sociálnych sieťach sa začala šíriť výzva „Už žiadna ďalšia obeť.“ Otvára sa tak otázka, či sa Slováci poučia z tragédie u našich susedov, alebo nechajú prejsť podobnú novelizáciu zákona Anny Záborskej aj na Slovensku.