V Berlíne v sobotu pristálo ruské lietadlo so špeciálnym diplomatickým povolením. Pre agentúru DPA to povedal hovorca nemeckých vzdušných síl, informuje TASR. Lietadlo odletelo do Berlína z Moskvy. Hovorca neuviedol žiadne podrobnosti o pasažieroch či náklade predmetného lietadla.