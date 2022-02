Nezávislý úrad pre vnútornú kontrolu polície (IOPC) začal vyšetrovať policajnú stanicu v londýnskej štvrti Charing Cross pre obvinenia, že v nej mal príslušník polície pohlavný styk s osobou, ktorá bola pod vplyvom alkoholu.

#Life #BlackLivesMatter Met Police: Culture of “disgraceful behaviour” including homophobia, racism and misogyny exposed: The Independent Office of Police Conduct (IOPC) exposed a pattern of “disgraceful behaviour” at Charing Cross police station in… https://t.co/MpkqqjejrF