O zaujímavom prípade v posledných dňoch informoval portál Daily Mail.

Malý Josh Chapman z mesta Telford zavolal svojej matke sanitku, hoci nikdy predtým netelefonoval. Číslo tiesňovej linky objavil na angličáku v podobe sanitky.

Chlapec sa so svojou matkou Caroline (41) hrali s autíčkami. „Hrali sme sa spolu, keď sa jej oči zrazu zavreli,"opisuje chvíle iba 5-ročný hrdina. Keď si všimol, že na autíčku sanitky je číslo 112, neváhal a ihneď ho vytočil.

Vyšetrenia ukázali, že Caroline utrpela diabetickú kómu „Keď som sa prebudila, bolo okolo mňa záchranári, ktorí mi vysvetlili, že ich zavolal Josh a povedal im našu adresu. Nemohla som tomu uveriť, nikdy predtým nikomu nevolal. Som na neho pyšná,"uviedla žena, ktorá bojuje s cukrovkou.

Josh o ochorení matky vie, dokonca predtým, ako zavolal na tiesňovú linku, bežal vziať do kuchyne niečo sladké, no nič však nenašiel. Po zavolaní s ním operátor zostal naďalej v spojení až do príchodu záchranárov.

Po zverejnení príbehu si malý hrdina užil zaslúženú odmenu. Miestna policajná stanica ho pozvala na prehliadku stanice, čo Josha veľmi potešilo.

„Mohol sa previezť v policajnom aute, strávili sme spoločne úžasný deň," prezradila Chapmanová. Počin chlapca vyzdvihli aj policajti.