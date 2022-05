Pri útoku na hotely údajne utrpeli zranenia dve osoby, avšak CNN poznamenala, že túto informáciu nedokázala nezávisle potvrdiť. Americká televízia preverila autenticitu dvoch videí kolujúcich na sociálnych sieťach, podľa ktorých útok značne poškodil hotel v prímorskom letovisku Zatoka, nachádzajúcom sa blízko Odesy. Jedno z týchto videí zverejnila aj mestská samospráva v Odese.

Zdroj: odesacityofficial

Ako poznamenáva CNN, nie je jasné, prečo ruská armáda útočila práve na hotely a kto sa v nich nachádzal.

Podľa agentúry AP sa medzičasom ruská armáda priblížila k víťazstvu v prístavnom meste Mariupol. S odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa Pentagónu agentúra napísala, že v oblasti sa nachádza približne 2000 ruských vojakov oproti 2000 ukrajinským obrancom ukrytým v podzemí metalurgického kombinátu Azovstaľ, ktorý je terčom pokračujúcich ruských útokov. Pádom Mariupola by Ukrajina prišla o dôležitý prístav a ruská armáda by mohla svoje zdroje presunúť do iných oblastí Donbasu, poznamenáva AP.

Vojna na Ukrajine, ktorá je známa ako obilnica Európy, výrazne narušila dodávateľské reťazce. "Videl som plné sýpky obilia, pšenice a kukurice pripravenej na vývoz," vyhlásil po pondelkovej návšteve Odesy predseda Európskej rady Charles Michel. V súvislosti s blokádou čiernomorských prístavov vyjadril obavy z "dramatických následkov" nemožnosti vývozu obilia do chudobnejších krajín.