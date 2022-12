Hudobný svet v smútku: Na Štedrý deň zomrel známy spevák Maxi Jazz vo veku 65 rokov!

Maxi Jazz zomrel vo veku 65 rokov. Spevák bol lídrom britskej tanečnej skupiny Faithless, ktorá sa preslávila singlami Gid Is A DJ, We Come 1 a Insomnia. Na speváka z tanečnej skupiny jeho blízky spomínajú, ako na milého človeka, ktorý si vždy našiel čas pre každého. Správu o jeho úmrtí oznámila jeho bývalá kolegyňa Sister Bliss.