Formácia jeho úmrtie potvrdila na sociálnych sieťach, informuje denník The Guardian.

"Sme šokovaní a naplnení obrovským smútkom z predčasnej smrti nášho drahého priateľa, člena rodiny, a spoluhráč Andy 'Fletch' Fletcher." napísala skupina na svojej sociálnej sieti

Fletcher sa narodil v roku 1961 v Nottinghame a presťahoval sa do Basildonu, kde koncom sedemdesiatych rokov založil spolu s Martinom Goreom and Vinceom Clarkom kapelu Composition Of Sound. S náborom speváka Davea Gahana si zmenili meno na Depeche Mode.

"Fletch mal skutočné zlaté srdce a bol vždy pri tom, keď ste potrebovali podporu, živú konverzáciu, dobrý smiech alebo studený drink. Naše srdce je s jeho rodinou a žiadame, aby ste na nich v tejto ťažkej chvíli mysleli a rešpektovali ich súkromie." dodáva skupina.

Fletcher sa objavil na všetkých doterajších štúdiových albumoch Depeche Mode, vrátane Songs Of Faith And Devotion v roku 1993 a Ultra v roku 1997, ktoré sa oba dostali na prvé miesto v rebríčku albumov vo Veľkej Británii.