Požiar zachvátil výškovú budovu v Dalian na severovýchode Číny. Správy čínskych médií naznačujú, že nie je dôvod domnievať sa, že je niekto uväznený vo vnútri. Informuje o tom portál rt.com.

A fire has broken out at a high-rise building in Dalian, NE. China’s Liaoning Province. No casualties have been reported yet. The cause of the fire is under investigation. pic.twitter.com/YF6lCNgF6O