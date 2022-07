Upozornil na to portál The Charlotte Observer. Na videu je zachytené, ako jeleň v agónií kope do zeme v momente, keď ho medveď uhryzne. Podľa informácií Tennessee Wildlife Resources Agency to je veľmi zriedkavý jav, aby sa človek stal svedkom niečoho podobného.

Taktiež upozorňuje na to, že čierne medvede môžu byť veľmi nepredvídateľné. "85 percent stravy čierneho medveďa tvorí vegetácia, ale po pozretí si tohto videa by vás to ani nenapadlo," dodala agentúra.

Rybárov najskôr vyľakal podľa ich slov ten "najšialenejší zvuk" niečoho, čo sa zdalo byť veľmi blízko ich člnu. Zasvietili svetlo, aby sa uistili o čo ide. "Nevedeli sme, čo sa k nám z kopca blíži, znelo to, ako by sa to snažilo dostať k nám do člnu," napísal jeden z rybárov na svojom facebooku. Video má len 30 sekúnd, pretože sa dvojica rozhodla v danej oblasti ďalej nezdržiavať.

"Rybári Dustin Tolley a Adam Buckles pred pár dňami lovili na jazere Watauga a zachytili toto vzácne video čierneho medveďa, ktorý chytil a zabil dospelého jeleňa bielochvostého. Vieme, že vyzerajú roztomilo a prítulne, ale pamätajte, že sú to predátori a môžu zaútočiť,“ ďalej informovala agentúra Tennessee Wildlife Resources.

