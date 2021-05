Po celom svete zomrelo od začiatku pandémie už najmenej 115.000 zdravotníckych pracovníkov, ktorí podľahli komplikáciám spojeným ochorením COVID-19. Oznámil to v pondelok riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Adhanom Ghebreyesus, píše agentúra AFP.

"Počas takmer 18 mesiacov zdravotnícki pracovníci na celom svete museli zvládať boj so smrťou," povedal Ghebreyesus na úvod každoročného Zasadnutia Svetového zdravotníckeho zhromaždenia (WHA) - orgánu WHO zloženého z ministrov zdravotníctva členských štátov.

"Mnohí z nich sa nakazili a hoci údaje nie sú dostatočné, odhadujeme, že najmenej 115.000 pracovníkov v zdravotníctve zaplatilo v službe ostatným najvyššiu cenu," priblížil Ghebreyesus.

Šéf WHO okrem toho vyzval na vynaloženie intenzívneho globálneho úsilia na to, aby bolo do septembra v každej krajine na svete zaočkovaných proti koronavírusu aspoň desať percent populácie.

Generálny tajomník OSN António Guterres na úvod WHA zdôraznil, že "svet je vo vojne s vírusom". "Na zvýšenie kapacity našich 'zbraní' potrebujeme systém a naliehavosť 'vojnovej' ekonomiky," povedal Guterres.

Z údajov zhromaždených agentúrou AFP vyplýva, že na celom svete bolo podaných už viac ako 1,5 miliardy dávok vakcín proti covidu, a to približne po polroku od začiatku masového očkovania. Takmer tri pätiny z nich dostali ľudia v troch krajinách sveta - v Číne, USA a Indii.