Ukrajinská generálna prokurátorka Iryna Venediktovová v nedeľu uviedla, že v oblasti okolo Kyjeva, odkiaľ sa nedávno stiahli ruské vojská, bolo doposiaľ nájdených 1222 tiel. TASR správu prevzala od denníka The Guardian.

"To, čo vidíme vo všetkých ukrajinských regiónoch sú vojnové zločiny, zločiny proti ľudskosti. Spravíme všetko pre to, aby sme to napravili," uviedla Venediktovová v rozhovore pre spravodajskú televíziu Sky News.

Ukrajinské úrady uvádzajú, že v súčasnosti vyšetrujú 5 600 prípadov možných vojnových zločinov, ktoré spáchali ruskí vojaci od začiatku vojenskej invázie na Ukrajinu. Úrady už pritom identifikovali vyše 500 vojnových zločincov, medzi ktorými sa nachádzajú aj vysokopostavení predstavitelia ruskej armády a vlády, píše The Guardian.

Venediktovová tiež uviedla, že má dôkazy, že Rusko bolo zapojené do piatkového raketového útoku na železničnú stanicu v meste Kramatorsk na východe Ukrajiny. Rusko pritom poprelo zodpovednosť za útok, pri ktorom zahynulo vyše 50 ľudí, pričom naznačilo, že Ukrajina napadla vlastných obyvateľov.

Podľa ruského ministerstva obrany totiž typ rakiet, ktoré dopadli na vlakovú stanicu, používa iba ukrajinská armáda.