Podľa amerických výskumníkov nákaza koronavírusom takmer zdvojnásobuje riziko, že plod neprežije.

Ako píše denník The Jerusalem Post, v niektorých prípadoch našli lekári vyššiu koncentráciu vírusu v placente ako v tele chorej matky. Vo všetkých prípadoch však hlásili značné poškodenie placentového tkaniva, uvádzajú v štúdii zverejnenej vo vedeckom časopise International Journal of Gynecology and Obstetrics.

Vedci z Erazmovej Univerzity v Rotterdame od júla tohto roka zaznamenali 13 úmrtí nenarodených detí, ktoré majú priamu spojitosť s poškodením placenty v dôsledku covidu, informoval časopis Forbes. Žiadna z týchto žien nebola proti covidu zaočkovaná, upozorňujú vedci.

Vplyv covidu na plod prekvapil aj vedcov

"Existuje niekoľko vírusov, ktoré môžu spôsobiť infekciu plodu, keď je infikovaná matka," povedal vedúci výskumu Eran Barzilaj z univerzitnej nemocnici Assuta v izraelskom meste Ašdod. "Nikdy sme však nevideli takýto druh poškodenia placenty vírusom. Zdá sa, že je to niečo špecifické pre koronavírus (SARS-CoV-2)," dodal.

"Aj keď mala matka veľmi mierny priebeh choroby, mierne príznaky a jej PCR test bol pozitívny, ale vykazoval nízku hladinu vírusu, tak virálna nálož v placente bola vysoká," priblížil Barzilaj.

"Môžeme konštatovať, že smrť plodu spôsobila infekcia a že smrť bola spôsobená priamo placentou," zdôraznil Barzilaj. Vírus však placentu nenapadne v každom prípade. Podľa bádateľov sa zdá, že riziko je najvyššie v treťom trimestri tehotenstva. Ďalšie štúdie zo Španielska, Británie a USA tiež opisujú prípady, kedy koronavírus napadol aj placentu, približuje Forbes.

