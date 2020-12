Takmer každý štvrtý človek sa prinajmenšom do roku 2022 nemusí dostať k vakcíne proti novému koronavírusu.

Bohaté krajiny, v ktorých žije menej ako 15 percent svetovej populácie, si totiž rezervovali 51 percent dávok najsľubnejších vakcín, píše sa v najnovšej štúdii vedcov z fakulty verejného zdravia Univerzity Johnsa Hopkinsa (Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health - JHSPH), ktorú v utorok citoval denník The Guardian. Menej rozvinuté krajiny - ktoré sú domovom viac ako 85 percent svetovej populácie - by sa tak museli podeliť o zvyšok dostupných vakcín, uviedli vedci.

Aj keď poprední výrobcovia vakcín dosiahnu ich predpokladanú maximálnu výrobnú kapacitu, takmer 25 percent svetovej populácie nemusí dostať vakcíny ďalší rok alebo aj dlhšie, konštatujú odborníci.

Účinná reakcia na pandémiu si podľa nich vyžaduje, aby sa "bohaté krajiny podieľali na spravodlivej distribúcii vakcín proti novému koronavírusu po celom svete." K 15. novembru si najvyspelejšie krajiny vopred objednali takmer 7,5 miliardy dávok vakcín od 13 výrobcov, uvádza sa v štúdii. Patria sem aj Japonsko, Austrália či Kanada, ktoré majú dohromady zarezervovanú viac ako jednu miliardu dávok. V súčasnosti však evidujú dovedna menej ako jedno percento prípadov ochorenia COVID-19.