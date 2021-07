Nehoda sa stala okolo 07.15 h neďaleko hraníc Salzburska so Štajerskom medzi obcami Kendlbruck a Predlitz. Vlak smeroval zo štajerského mesta Murau do Tamswegu v Salzbursku. Trať zablokoval zrejme strom, ktorý na ňu spadol v noci počas silnej búrky. Podľa informácií miestneho Červeného kríža sa jeden z troch vozňov zosunul do rieky Mura.

Vo vlaku sa nachádzalo podľa šéfa záchranárov Antona Schilchera 54 maloletých žiakov, ktorí si v posledný školský deň išli prevziať vysvedčenia. Štyroch pasažierov previezli na ošetrenie do nemocníc; jednu osobu transportovali z preventívnych dôvodov na pozorovanie do nemocnice vrtuľníkom. Na mieste zasahovali jednotky hasičov, polície a záchranárov, ktorí prehľadávali rieku Mura a pátrali po prípadných nezvestných.