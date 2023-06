Záplavová vlna z odpálenej priehrady Kachovka, ktorej zničenie majú podľa Ukrajincov na svedomí Rusi, spôsobila katastrofické škody. Obrovská, 12,5-metrová vlna zasiahla neďalekú obec Nová Kachovka a mesto Cherson, ktoré sa nachádza niekoľko desiatok kilometrov pozdĺž rieky Dneper od priehrady.

Príčina výbuchov zatiaľ nie je jasná, hoci Ukrajina koncom minulého roka varovala, že ruské sily priehradu pri ústupe z Chersonu podmínovali. Ukrajinská štátna hydroelektráreň uviedla, že elektráreň bola zničená výbuchom v strojovni – čo naznačuje, že mohla byť napadnutá skôr zvnútra než vonkajšími údermi.

Ukrajina oznámila, že Rusko "vyhodilo do vzduchu" veľkú priehradu Nova Kachovka

"V kritickej zóne na pravom brehu v Chersonskej oblasti je približne 16 000 ľudí," spresnil na sociálnych sieťach ukrajinský gubernátor Chersonskej oblasti Olexandr Prokudin. Dodal, že do 5 hodín môže voda dosiahnuť "kritickú úroveň". Obyvatelia desiatich obcí na pravom brehu Dnepru museli byť okamžite evakuovaní.

Nova Kakhovka is going under water. pic.twitter.com/V3U9CI4wRC