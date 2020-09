Hrozivé čísla: Za týždeň pribudli vo svete takmer dva MILIÓNY prípadov COVID-19!

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v období siedmich dní - do 20. septembra - zaznamenala 1.998.897 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, informovala v utorok agentúra AFP s odvolaním sa na údaje WHO zverejnené v pondelok.