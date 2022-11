HROZIVÁ nehoda na diaľnici: Auto NAPÁLILO do POLICAJNEJ dodávky, cestu museli uzavrieť!

Na českej diaľnici D1 za Brnom v smere do Prahy narazilo v piatok osobné auto do policajnej dodávky. Od 178. kilometra je diaľnica v smere do Prahy uzatvorená. Pre TASR to potvrdil hovorca Hasičského záchranného zboru Juhomoravského kraja (HZS JMK) Jaroslav Mikoška, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.