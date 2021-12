Ukrajina tiež tvrdí, že Moskva zhromaždila pri jej hraniciach už vyše 94-tisíc vojakov, čo však Vladimir Putin (69) odmieta a kontruje tým, že Kyjev vraj vyslal do blízkosti samozvaných separatistických republík v oblasti Donecka a Luhanska na východe Ukrajiny 120-tisíc vojakov. „Ukrajinská armáda si je istá svojou silou a je schopná prekaziť akékoľvek plány nepriateľa na dobytie," uviedol prezident Volodymyr Zelenskyj (43).

Viacero ukrajinských miest si totiž v pondelok pripomenulo 30. výročie založenia nezávislej ukrajinskej armády, ktorá vznikla po tom, ako Ukrajina získala v roku 1991 nezávislosť od Sovietskeho zväzu.

Satelitné zábery na údajné ruské jednotky na ukrajinskom pohraničí. Zdroj: Profimedia

Akokoľvek je situácia napätá, podľa bezpečnostného analytika Milana Žitného je otvorený útok len málo pravdepodobný. Rusi by totiž museli obsadiť a udržať si Kyjev, čo by pre armádu bez skúseností od druhej svetovej vojny nebolo jednoduché. „Považujem za málo pravdepodobné, že by ruská politika, ktorá sa v posledných desaťročiach chladnou kalkuláciou dokázala zdržať excesov, odrazu stratila hlavu a vrhla sa do dobrodružstva, z ktorého nemôže vyjsť ako víťaz,“ uviedol pre Plus JEDEN DEŇ Žitný.

Ruský prezident Vladimir Putin Zdroj: Evgeniy Paulin

Celý svet je na nohách

