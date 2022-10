Brusel a Washington zriadili pracovnú skupinu, ktorá sa má pokúsiť nájsť riešenie. Jej prvé stretnutie by sa malo uskutočniť tento týždeň.

Európska únia (EÚ) v pondelok vyzvala Spojené štáty, aby udelili jej firmám špeciálny štatút na predaj elektrických vozidiel. Bruselu sa totiž nepáčia z jeho pohľadu "diskriminačné" opatrenia na podporu amerických výrobcov elektromobilov v rámci ekonomického plánu prezidenta Joea Bidena. Informovala o tom agentúra AFP.

Európsky blok znepokojuje tzv. zákon o znižovaní inflácie (Inflation Reduction Act), ktorý prinesie obrovské výdavky na iniciatívy v oblasti zelenej energie. Zahŕňa totiž aj daňové úľavy pre elektrické autá a batérie vyrobené v USA.

Brusel tvrdí, že tieto výhody pre amerických výrobcov elektrických vozidiel na lukratívnom domácom trhu by "nespravodlivo znevýhodnili" elektromobily z EÚ.

Po rozhovoroch medzi ministrami obchodu EÚ a americkou obchodnou zástupkyňou Katherine Taiovou v Prahe predstavitelia bloku uviedli, že európske autá by mali dostať rovnaké výnimky ako autá z Kanady a Mexika.

"Musíme byť realisti a uvidíme, čo dokážeme vyjednať," povedal český minister obchodu Jozef Sikela, ktorého krajina predsedá EÚ. Opatrenia USA v ich súčasnej podobe označil za "neprijateľné".

Brusel a Washington zriadili pracovnú skupinu, ktorá sa má pokúsiť nájsť riešenie. Jej prvé stretnutie by sa malo uskutočniť tento týždeň. "Pravdepodobne nebude ľahké to opraviť, ale opraviť to musíme," povedal komisár EÚ pre obchod Valdis Dombrovskis.

Podpora americkým elektromobilom obzvlášť znepokojuje Nemecko, ktoré sa obáva o svoj kľúčový automobilový priemysel.

Kancelár Olaf Scholz začiatkom tohto mesiaca varoval, že plány USA na ochranu klímy, ktoré by zároveň chránili domáce spoločnosti pred zahraničnou konkurenciou, by mohli spustiť "colnú vojnu".