Zranení sú muž a žena, ktorá je vo vážnom stave. Polícia tiež oznámila, že zatkla podozrivého strelca. Informuje o tom AFP. Zadržaný pravdepodobný strelec má približne 15 rokov, uvádzajú švédske médiá s odvolaním sa na očitých svedkov.

Zadržaný pravdepodobný strelec má približne 15 rokov. Zdroj: Twitter/Färbåd Jalali

Polícia vylúčila prípadný "teroristický" motív a dodala, že streľba bola zrejme "izolovaným incidentom súvisiacim so zločineckými skupinami". Miestne médiá citovali očitých svedkov, podľa ktorých podozrivý strieľal do náhodných ľudí v dave, ale polícia to nepotvrdila.

"Priame nebezpečenstvo pre verejnosť už nehrozí," uviedla polícia v oznámení. "Incident je predbežne spájaný so zločineckým prostredím," dodala.

Polícia vypočúva na mieste svedkov a kontroluje materiál z bezpečnostných kamier. Prvé hlásenie o násilí prišlo o 17.00 h. Svedkovia počuli asi 20 výstrelov a pokúšali sa ukryť v skladoch obchodov. Polícia po oznámení o streľbe oblasť uzavrela a požiadala verejnosť, aby sa vyhýbala nákupnému centru.

V utorok 16. augusta postrelili v električke vo švédskom meste Göteborg ženu do brucha, píše agentúra DPA. V júli boli pri streľbe v nákupnom centre v dánskom hlavnom meste Kodaň zabití traja ľudia. Kodaň leží približne 30 kilometrov od Malmö.

