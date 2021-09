Výbuch, ktorý sa začal v nedeľu, už zasiahol plochu s rozlohou 154 hektárov a zničil 320 budov. Vulkán je podľa expertov stále "dostatočne explozívny", no prúd lávy sa spomalil. Postupujúci prúd lávy, ktorý má značnú výšku, sa však nedá zastaviť žiadnymi prostriedkami, uviedol predseda vlády španielskeho autonómneho spoločenstva Kanárske ostrovy Ángel Víctor Torres.

Experti opätovne upozornili na možné preniknutie lávy do mora. Vzniknutá vodná para by podľa nich nebola toxická, no aj napriek tomu by bolo potrebné prijať dodatočné opatrenia vrátane evakuácie a obmedzenia námornej plavby v oblasti. Popol zo sopky môže ohroziť ľudí i zvieratá a spôsobiť škody na úrode. Vulkanológ José Luis Barrera upozornil, že tento popol môže ľuďom spôsobiť zdravotné ťažkosti a mali by preto nosiť rúška a chrániť si oči.

Explózia sopky môže podľa expertov z vulkanologického ústavu Kanárskych ostrovov (Involcan) trvať ešte 24–84 dní. Pri svojich výpočtoch vychádzajú z údajov z výbuchov sopky v minulosti. Pri explózii v roku 1585 bola sopka aktívna 84 dní; posledný výbuch v roku 1971 trval 24 dní.

Oblasť postihnutú výbuchom vo štvrtok navštívia aj členovia španielskej kráľovskej rodiny, píše El Mundo. Majú vyjadriť podporu a solidaritu ľuďom, ktorých láva ohrozila, prípadne zničila ich domovy. Úrady na ostrove evakuovali približne 5.500 osôb. Ostrov La Palma opätovne navštívi aj španielsky premiér Pedro Sánchez, ktorý tam pricestuje priamo z New Yorku. Tam sa zúčastnil na 76. Valnom zhromaždení OSN.