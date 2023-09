17-ročný chlapec utrpel vážne zranenia a ihneď bol prevezený do nemocnice. Incident sa udial krátko po zvonení. Žiaci si balili svoje veci, on však otvoril okno a pred zrakmi šokovaných spolužiakov aj profesorky vyskočil von, píše Blesk.cz.

"Domnievam sa, že bol asi nešťastný z toho, čo sa deje doma a chcel na to upozorniť. Je to moja domnienka. Bol to samotár, nikam veľmi nechodil, bol skôr pri počítači. Myslím si, že doma to asi veľmi neklapalo. Je to hrozné čo sa stalo,“ citoval Deník.cz zdroj, ktorý si prial zostať v anonymite.

Študent absolvoval v Detskej nemocnici v Brne náročnú operáciu. "Po operačnom zákroku je pacient stabilizovaný, teraz je na oddelení ARO,“ zhrnula hovorkyňa nemocnice Veronika Plachá. Okolnosti nešťastnej udalosti vyšetruje polícia.