Podľa britskej stanice BBC o tom informoval gubernátor Brianskej oblasti Alexandr Bogomaz, podľa ktorého sa pod troskami jedného zo zničených domov našli telá ďalších dvoch obetí.

The number of those killed during the night shelling of Suzemka in the Bryansk region (in Russia - ed) has risen to four, an emergency mode has been introduced in the village, Governor Alexander Bogomaz said on his Telegram channel.

⚰️⚰️⚰️⚰️ + 2 injured pic.twitter.com/pKTfZU5ylR