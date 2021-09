Mladík, 19-ročný študent, ktorý do Emmanuela Macrona hodil vajce, bol po čine umiestnený do cely policajného zaistenia. Na žiadosť štátneho zástupcu v Lyone sa podrobil psychiatrickému vyšetreniu. To vyústilo do záveru, že rozlišovacie schopnosti mladého muža sú obmedzené. Následne bol prijatý do psychiatrického centra Vinatier v Lyone.

Ako informoval spravodajský web Lyoncapitale.fr, mladík doteraz nemal problémy s políciou a momentálne je ňou vyšetrovaný pre podozrenie z úmyselného násilia voči nositeľovi verejnej moci.

Prezidenta Macrona v pondelok, počas návštevy Medzinárodného veľtrhu stravovania, hotelierstva a stravovania (SIRHA) v Lyone, zasiahlo do pleca vajce, ktoré doň z davu hodil spomínaný mladý muž. Páchateľa okamžite odviedli do inej miestnosti a nasadili mu putá.

"Ak mi chce niečo povedať, nech príde," vyhlásil Macron v reakcii na incident a žiadal, aby útočníka priviedli späť, lebo - podľa médií - zjavne chcel porozumieť motivácii útočníka, ktorý hádžuc vajce skríkol: "Nech žije revolúcia!".

V júni dal Macronovi facku istý muž, keď sa prezident práve zdravil s verejnosťou v malom meste Tain-l’Hermitage na juhovýchode Francúzska. Macron vtedy reagoval, že bude "naďalej chodiť všade", napriek takýmto prejavom "hlúposti a násilia, ktoré sú v demokracii neakceptovateľné". Macrona vtedy podporili politici z celého politického spektra.

Už dva dni po tomto incidente bol jeho páchateľ, mladý nezamestnaný poberajúci sociálne dávky, odsúdený na štyri mesiace väzenia. Z väzenia ho prepustili 21. septembra.