"Ľudia v Severnom Írsku budú mať prospech z trvalej istoty. Európska únia a Británia naplno využijú potenciál Dohody o obchode a spolupráci," zhodnotil Šefčovič v príspevku.

Podľa Cleverlyho, ktorého citovala stanica BBC, sa rokovania o Windsorskom rámci niesli "v duchu priateľstva a spolupráce". Ako pokračoval, výsledná dohoda bude chrániť jednotný trh EÚ, vnútorný trh Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a tiež výsledky Veľkopiatkovej dohody, ktorá v roku 1998 ukončila tri desaťročia trvajúce krviprelievanie v Severnom Írsku.

Takzvanú Stormontskú brzdu, ktorá je kľúčovou časťou Windsorského rámca, schválila britská Dolná snemovňa v stredu, aj napriek odporu najväčšej unionistickej strany v provincii – Demokratickej unionistickej strany (DUP) – a niektorých poslancov britskej Konzervatívnej strany vrátane bývalých premiérov Borisa Johnsona a Liz Trussovej.

Cieľom zrevidovanej dohody je zabezpečiť hladký tok tovarov medzi Severným Írskom a Írskou republikou, ktorá je členom Európskej únie, a tiež medzi Severným Írskom a Veľkou Britániou. Brzda poskytuje Severnému Írsku širšie možnosti rozhodnúť sa, či v budúcnosti prijme nové právne predpisy Európskej únie.

