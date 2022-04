Halyna pracovala ako krajčírka v Melitopole, prvý výstrel v jej meste zaznel v osudný deň 24. februára okolo piatej-šiestej hodiny ráno. "Okná sa prudko zatriasli. Bol tak silný, že keď som otvorila špajzu, aby som pripravila jedlo pre deti, odhodilo ma. Myslela som si: nie, to nemôže byť vojna," opísala prvé chvíle vojny.

"Keď som šla von 27. nájsť jedlo, nedalo sa zohnať, pretože všetko bolo zatvorené. Šla som dolu na trh. Uviedla som auto po explózii. Potom som zistila, čo to bolo za auto. Bolo to auto mojej klientky. Som krajčírka, ona mi priniesla veci. Bola tesne pred pôrodom. Bolo to vybuchnuté auto jej manžela. Dvadsiateho piateho šiel za svojou ženou do pôrodnice. Bol štyrikrát zasiahnutý," opisuje Halyna hrôzy, ktorých bola svedkom. Muž našťastie prežil.

V meste sa začali prudko míňať potraviny aj dôležité lieky, ľuďom dochádzala hotovosť a banky boli zatvorené. Začal sa doslova boj o život. "Vstávate o piatej alebo šiestej ráno a začnete jazdiť po meste. Hľadáte miesta, kde sa rozdáva jedlo, aby ste prežili. Nikto nevedel, ako odísť," opisuje Halyna, ktorá napokon mala šťastie a podarilo sa jej s deťmi odísť.

V zime a chlade opustili svoj domov a vydali sa na cestu. Najskôr zamierili do Záporožia. "Prechádzali sme medzi poľami, bola zima, bolo to desivé, počula som explózie. Prechádzali sme okolo mín. Bolo to strašné. Jeden vodič, volal sa Anton, previezol celú kolónu z Mariupolu, z Melitopolu, nebál sa. Vysadil ľudí a riskoval svoj život, aby sám prešiel okolo mín," vraví Ukrajinka.

Následne sa vlakom dostali k hranici a cez Poľsko až do Česka, kde sa stretla s manželom a otcom svojich detí. "Bolo to naše najdlhšie a najťažšie stretnutie. nemohli sme uveriť, že sa to stalo, že sme tým prešli," opísla Halyna.

Správanie Rusov v jej krajine je podľa nej úplne otrasné. "Chovali sa drzo, ako by im všetko patrilo," hovorí Halyna. Keď ich ľudia prosili, aby odišli, Rusi im odpovedali: "Kým sme za to platení, budeme tu." Všetko prechádzajú a prehľadávajú.

"Vraj hľadajú zbrane, ale v skutočnosti to tak nie je. Hľadajú, čo by ukradli," opísala Halyna, ktorá podľa vlastných slov videla ruských vojakov, ako so tanku ťahajú práčku. Keď objavili v rabovaných domoch Nutellu, považovali to podľa Halyny za vrchol prepychu.