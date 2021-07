"Bol to dobre pripravený útok a páchatelia boli profesionáli," povedal Edmond. "Máme video a sme presvedčení, že sú to žoldnieri (nájomní vojaci)," dodal veľvyslanec.

Haitskú prvú dámu, ktorá pri útoku tiež utrpela strelné poranenia, chcú previezť do nemocnice v americkom meste Miami, uviedol Edmond. Je "v stabilizovanom, ale kritickom stave", píše televízia CNN.

Haitského prezidenta Moisa zavraždili v noci na stredu v jeho rezidencii.

NEW - Assailants of Haiti's president and his wife "identified" themselves to be agents with the United States: "DEA operation. Everybody stand down. DEA operation." Government official thinks the assassins were mercenaries.pic.twitter.com/tK4hTLaeCx