"Hadí ostrov je strategickým miestom, a výrazne to mení situáciu v Čiernom mori. Zatiaľ to nezaručuje bezpečnosť, zatiaľ to nezaručuje, že sa nepriateľ nevráti. Do značnej miery to však už obmedzuje aktivity okupantov. Krok za krokom ich vyženieme z nášho mora, z našej zeme a nášho neba," povedal Zelenskyj.

Malé, ale strategické územie Hadieho ostrova bolo dejiskom počiatočných sálv vojny na Ukrajine s požiadavkou ruskej vojnovej lode, ktorá vyzvala ukrajinských obrancov ostrova, aby sa vzdali. Tí jej však odpovedali: "Ruská vojnová loď, choď do r**i," pripomína Sky News.

Ostrov leží približne 30 kilometrov od pobrežia Ukrajiny a nachádza sa blízko námorných trás vedúcich k úžine Bospor a Stredozemnému moru. Rusko vo štvrtok stiahlo svoje sily z ukrajinského Hadieho ostrova. Odchod ruskej armády z neho potvrdilo ruské ministerstvo obrany i ukrajinské operačné velenie Juh.

Zelenskyj v nočnom videopríhovore ďalej uviedol, že spustenie prenosov ukrajinskej elektriny do Rumunska je začiatkom procesu, ktorý by mohol pomôcť Európe znížiť jej závislosť od ruských uhľovodíkov. Vyjadrenia Zelenského nadväzovali na štvrtkové výroky ukrajinského premiéra Denysa Šmyhaľa, podľa ktorých sa v tento deň začal vývoz elektriny do Rumunska s výkonom 100 megawattov, píše Reuters.

Podľa Zelenského to bol "ďalší významný krok" na ceste Ukrajiny smerom k Európskej únii. "Vďaka ukrajinskej elektrine môže byť nahradená značná časť ruského plynu, využívaná európskymi spotrebiteľmi. Preto to nie len otázka príjmov z vývozu pre nás, ale otázka bezpečnosti pre celú Európu," dodal.

Ukrajina ešte v polovici marca dosiahla dohodu o pripojení sa k Európskej sieti prevádzkovateľov prenosových sústav (ENTSO-E) ako pozorovateľ po prepojení jej siete so sieťou EÚ, pripomína Reuters.