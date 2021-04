Podľa medializovaných správ 50-ročného Jorgosa Karaivaza zastrelili neďaleko jeho domu v Aténach, keď sa vracal domov. Útočili dve maskované osoby na motorke. Vražedná zbraň mala zrejme tlmič. Vyšetrovatelia na mieste činu našli 17 nábojníc, informovala agentúra AFP. Na miesto, kde novinár zomrel, nosia ľudia kvety.

Jourová, ktorá je komisárkou EK pre hodnoty a transparentnosť, vo svojom piatkovom vyhlásení zverejnenom na Twitteri žiadala, aby bolo "spravodlivosti učinené zadosť a aby bola (gréckym) novinárom zaručená bezpečnosť".

V Grécku vyvolala novinárova násilná smrť šok. V tomto duchu sa vyjadrila aj hovorkyňa gréckej vlády Aristotelia Peloniová, ktorá informovala, že príslušné úrady "už prípad vyšetrujú".

Šéfka novinárskych odborov Maria Antoniadu vo svojej reakcii napísala, že "6099 reportérov bude bojovať za odhalenie toho, čo sa stalo" s ich kolegom.

Jorgos Karaivaz pracoval pre súkromnú televíziu Star a viedol aj spravodajský blok bloko.gr. Vo svojej práci sa roky venoval najmä kriminálnym kauzám.

AFP poznamenala, že v Grécku ide o ojedinelý spôsob útoku na novinára. Grécke médiá doteraz čelili skôr útokom spáchaným s použitím zápalných fliaš alebo boli vystavené vandalizmu.

AFP však v tejto súvislosti spomenula útok na majiteľa bulvárneho denníka Stefanosa Chiosa, ktorého postrelil vlani v júli do hrudníka a krku maskovaný muž. Chios prežil tento útok, ku ktorému došlo pred jeho vlastným domom. Prípad je však stále predmetom vyšetrovania.

