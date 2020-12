Meno Michaila Gorbačova bude vďaka jeho perestrojke navždy zapísané veľkými písmenami v ruských dejinách, napriek tomu mu musí s dôchodkom finančne vypomáhať dcéra. Zaslúžil sa o skončenie studenej vojny, no vo vlastnej domovine je nežiadúcou persónou. V roku 1990 získal prestížnu Nobelovu cenu za mier, ale každý deň bojuje s myšlienkami na smrť.

Predtým by však vetchý, 89-ročný Gorbačov ešte rád ochutnal štipľavú maďarskú klobásku, ktorú zbožňuje – a ktorú mu nosí jeho slovenský priateľ zo Šiah, filmový producent János Zolcer. „Sužujú ho choroby, no viac ho trápi, že Rusi dodnes jeho reformy neoceňujú. Ani Putin mu vraj už neberie telefón,“ prezradil Zolcer pre týždenník Plus sedem dní.

S bývalým tajomníkom komunistickej strany sa pozná už od 90. rokov a dnes sú veľmi dobrí priatelia. Gorbačov žije sám v Moskve, spoločnosť mu robia len dvaja ochrankári, ktorých má pridelených od štátu, a 4-členný personál, ktorý si platí sám zo zhruba 790-eurového dôchodku. Vypomáhať mu preto musí jeho jediná dcéra Irina Virganská, ktorá však žije v Nemecku. Pre pandémiu koronavírusu sa s ňou tento rok Michail neuvidí, z čoho je vraj veľmi nešťastný.

Gorbačov má jedinú dcéru Irinu, ktorá ho pravidelne navštevuje. Zdroj: archív

Okrem dcéry mal Gorbačov v živote už len jednu ženu – celoživotnú lásku, partnerku a manželku Raisu, ktorá zomrela v roku 1990. „Už sa nevie dočkať, kedy sa s ňou opäť stretne. Je veľmi smutný a chorý, všetko ho bolí. Má vysokú cukrovku, choré srdce a veľkú nadváhu,“ citoval Plus sedem dní Zolcera.

Milovanú Raisu Gorbačov pochoval v Moskve a aj preto sa z ruskej metropoly nikdy neodsťahoval. Dodnes žije zadarmo vo veľkom dome so záhradou, kde kedysi býval s manželkou, pri lese, kde sa dlhé hodiny prechádzali, lebo vedeli, že v aute ich odpočúva KGB.

Bezplatné má aj návštevy nemocnice. Finančne by bol na tom oveľa lepšie, ak by všetko bohatstvo z prednášok v zahraničí nevložil do banky, ktorá v roku 1993 skrachovala. „Za jednu prednášku dostal 150-tisíc dolárov! Veľké peniaze mu zarobili aj knihy. Lenže spravil obrovskú chybu. Povedal som mu, že je idiot. Ostal na nule, musel vystupovať v reklamách,“ narážal Zolcer na Gorbačovov kšeft pre známu sieť rýchleho občerstvenia. V reklame vtedy vystúpil so svojou vnučkou.

Michail Gorbačov v reklame na pizzu, kde mu sekundovala vnučka Anastázia. Zdroj: archív

