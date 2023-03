Sir Brian (75), ktorý je tiež astrofyzikom s akademickým titulom PhD. a ochranca prírody, bol ocenený za zásluhy v oblasti hudby a charity. Na slávnostnej ceremónii ho sprevádzala manželka, herečka Anita Dobsonová.

"Som veľmi šťastný, usmievam sa od ucha k uchu, najmä preto, že to bol kráľ. Veľa to pre mňa znamená. Za tie roky sme sa do istej miery skontaktovali a sme rovesníci, takže mám k nemu silný citový vzťah. Bol to krásny moment," povedal sir Brian po obrade. Karol III. je o rok mladší.

May si s monarchom, ktorý vládne od vlaňajšieho septembra, aj zavtipkoval. "Rozprávali sme sa o tom, že sme rovnako starí, a on sa zaujímal, či moje kolená vydržia kľačiacu časť ceremónie. Odpovedal som: 'Áno, ale ledva'," prezradil uznávaný rocker.

Pre sira Briana to nebola prvá návšteva Buckinghamského paláca. V roku 2002 vystúpil počas zlatého jubilea kráľovnej Alžbety II. a zo strechy zahral sólovú gitarovú verziu piesne "God Save the Queen". Vlani vystúpil aj na jej platinovom jubileu.

Rytiersky titul má pôvod v stredoveku a jeho držiteľ môže používať oslovenie "sir". Karol III. povyšoval do rytierskeho stavu po prvý raz. Jeho matka, dlhoročná britská kráľovná Alžbeta II., zomrela minulý rok v septembri vo veku 96 rokov.