Miliardár a filantrop George Soros vo štvrtok uviedol, že prípadná porážka Moskvy vo vojne na Ukrajine by viedla k rozpadu "Ruskej ríše", čo by podľa neho postsovietske republiky uvítali. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.

"Krajiny bývalého Sovietskeho zväzu sa nevedia dočkať porážky Ruska na Ukrajine, pretože chcú presadiť svoju nezávislosť," povedal Soros v príhovore na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii, o ktorom informovala jeho kancelária.

"Znamená to, že víťazstvo Ukrajiny by znamenalo rozpad Ruskej ríše. Rusko by už nepredstavovalo hrozbu pre Európu a svet. Bola by to veľká zmena k lepšiemu," pokračoval.

Americký finančník maďarského pôvodu George Soros. Zdroj: Ferdinand Ostrop

Spojené štáty budú i naďalej podporovať Ukrajinu, povedal Soros, Američan s maďarskými koreňmi. Podľa jeho slov však prezident USA Joe Biden upozornil svojho ukrajinského kolegu Volodymyra Zelenského, že existujú isté hranice a je potrebné zabrániť vypuknutiu tretej svetovej vojny. Zdroj týchto informácii nešpecifikoval.

Sovietsky zväz sa po rozpade v roku 1991 rozdelil na 15 nezávislých krajín. Rusko zostalo z nich najmocnejšou, pričom vlastní najväčší jadrový arzenál na svete, pripomína Reuters.

Putin v uplynulom období viackrát označil vojnu na Ukrajine za existenčný boj so Západom a vyhlásil, že Rusko sa v prípade ohrozenia bude brániť všetkými dostupnými prostriedkami.

Ruská armáda má podľa Sorosa zlé vedenie, slabé vybavenie a nízku morálku. Ruský prezident sa preto obrátil na súkromnú polovojenskú Vagnerovu skupinu. Soros tvrdí, že tento riskantný krok z krátkodobého hľadiska zafungoval.

Miliardár v príhovore hovoril aj o Číne. Podľa neho stratégia nulovej tolerancie covidu otriasla dôverou v Komunistickú stranu. "Súčasná situácia spĺňa všetky predpoklady na zmenu režimu či revolúciu... Je to však len začiatok neprehľadného procesu, ktorého dôsledky sa prejavia až po dlhšom čase," uviedol.

George Soros je americký finančník a filantrop židovského pôvodu. Zdroj: Sean Gallup

V krátkodobom horizonte podľa neho pravdepodobne ostane pri moci čínsky prezident Si Ťin-pching, pretože v rukách pevne drží všetky nástroje represie. "Som však presvedčený, že Si Ťin-pching nezostane vo funkcii doživotne. Kým bude v úrade, Čína sa nestane dominantnou vojenskou a politickou silou, o čo sa Si Ťin-pching snaží," dodal.

Soros považuje Rusko a Čínu za vedúcich členov skupiny vzostupných "uzavretých spoločností", v ktorých je jednotlivec podriadený štátu.