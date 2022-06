Volebné miestnosti v kontinentálnom Francúzsku sa otvorili o 08.00 h SELČ. Hlasovať sa bude do 18.00 h, vo veľkých mestách, akými sú Paríž, Lyon alebo Montpellier, bude možné voliť až do 20.00 h. Voliči v zámorských územiach odovzdali svoje hlasy v prvom kole volieb už skôr. Druhé kolo volieb sa aj tam uskutoční na budúcu nedeľu.

Ako informovala agentúra AFP, hlasovanie v parlamentných voľbách predstavuje kľúčovú bodku za aprílovými prezidentskými voľbami, v ktorých Emmanuel Macron obhájil svoj mandát a prisľúbil novú éru transformácie po prvom funkčnom období, ktorému dominovali protesty tzv. žltých viest, pandémia vyvolaná koronavírusom SARS-CoV-2 a vojna Ruska proti Ukrajine.

Po neúspešných prezidentských voľbách sa francúzska ľavica zjednotila do koalície. Jej líder Jean-Luc Mélenchon označuje parlamentné voľby za "tretie kolo" tých prezidentských. Prieskumy verejnej mienky ukazujú, že prezidentova centristická aliancia Spolu! (Ensemble!) a Mélenchonov blok Nová ekologická a sociálna ľudová únia (NUPES) majú zhruba rovnako veľké tábory potenciálnych voličov.

Z prieskumov vyplýva, že Macronova aliancia by mala získať najväčší počet kresiel, ale nemá istotu, že sa dostane cez hranicu 289 kresiel na získanie absolútnej väčšiny.

Analytici tvrdia, že mladí ľudia a príslušníci nízkopríjmových skupín sa pravdepodobne na prvom kole nezúčastnia, no ak by ich Mélenchon dokázal zmobilizovať pre druhé kolo, situácia by sa zmenila.

Článok pokračuje na ďalšej strane