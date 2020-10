Podľa Úradu verejného zdravotníctva Francúzska (SPF) za rovnaký čas ochoreniu COVID-19, ktoré nový druh koronavírusu spôsobuje, podľahlo 116 pacientov, čím sa celková bilancia úmrtnosti od vypuknutia pandémie v krajine dostala na číslo 34.761.

Francúzsko v piatok prekonalo hranicu jedného milióna potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 od začiatku epidémie. Vláda rozšírila zákaz nočného vychádzania na územie, na ktorom žije zhruba 46 miliónov ľudí - dvaja z troch obyvateľov Francúzska. Francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok vyhlásil, že je príliš skoro hovoriť, či je na obzore nový lockdown - obmedzenie pohybu obyvateľstva. Takéto opatrenie bolo celoštátne zavedené na jar počas dvoch mesiacov.

Macron v sobotu vyhlásil, že jeho krajina bude bojovať s koronavírusovou pandémiou ešte najmenej do polovice budúceho roka. Macron predtým vysvetlil, že účinnosť vládou prijatých opatrení sa bude každý týždeň vyhodnocovať. Uviedol, že "minimálne do začiatku decembra budeme mať všetko, čo vláda avizovala". Dodal, že reštrikcie nebudú uvoľnené, ale skôr sprísnené v prípade, ak by sa ukázalo, že sú nedostatočne účinné.

Podľa neho sa koronavírusu "zbavíme buď šťastnou náhodou, alebo kolektívnou imunitou alebo kombináciou vakcína-liečba". Takmer polovicu 5000 lôžok na jednotkách intenzívnej starostlivosti vo Francúzsku aktuálne obsadzujú pacienti s ochorením COVID-19. Francúzsky premiér Jean Castex povedal, že hrozí ďalší prílev pacientov. "Dnešné nové prípady infekcie sú zajtrajší hospitalizovaní pacienti. November bude náročný mesiac," zdôraznil.