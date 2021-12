Úrady podľa neho objavili niekoľko tisíc sfalšovaných potvrdení použitých po celej krajine, uviedla agentúra AP.

Francúzske médiá v uplynulých dňoch informovali o prípade ženy nakazenej koronavírusom, ktorá zomrela v parížskej nemocnici po tom, ako ukázala falošné potvrdenie o zaočkovaní. Vedúci tamojšej jednotky intenzívnej starostlivosti povedal, že ženu by hneď liečili protilátkami, keby vedeli, že nedostala vakcínu.

Darmanin vo vysielaní rádia RTL nespresnil, koľko ľudí zadržali v súvislosti so zmienenými vyšetrovaniami, a neposkytol detaily o týchto prípadoch. Uviedol len, že niektoré sú "spojené so zdravotníckymi pracovníkmi". Francúzska vláda sprísňuje opatrenia súvisiace s používaním covidpasov, ktoré sú potrebné na vstup do reštaurácií a rastúceho počtu iných prevádzok a podujatí, píše AP.

Francúzsko zaznamenalo výrazný nárast hospitalizovaných s covidom a uplynulý týždeň aj najvyšší denný počet nových infikovaných od začiatku pandémie. Vláda zrýchľuje preočkovanie posilňujúcimi dávkami v snahe znížiť tlak na nemocnice. Pacienti s koronavírusom zaplnili polovicu lôžok na jednotkách intenzívnej starostlivosti v krajine a vo viacerých regiónoch znova odkladajú neurgentné operácie.

Vláda uzavrela nočné kluby a sprísnila pravidlá sociálneho odstupu, usiluje sa však vyhnúť novému lockdownu. Minister zdravotníctva Olivier Véran pre noviny Le Parisien povedal, že hoci je súčasná vlna epidémie silná, objavujú sa známky spomaľovania infekcií. Podľa jeho slov posilňujúce dávky vakcín dosiaľ dostalo 90 percent ľudí nad 65 rokov.