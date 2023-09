Trojnásobná matka Rachel Baileyová (30) dojčí aj svojho manžela Alexandra (30). Deje sa tak už šiesty rok, a i keď to mnohým pripadá zvrátené, rodinka si to zjavne užíva.

Rachel je trojnásobná matka, ktorá mala všetky tehotenstvá za sebou, to znamená, že dojčí bez prestávky už 6 rokov. Na tom by nebolo nič zvláštne, materské mlieko je jednoznačne to najlepšie, čo môže dieťa konzumovať, problém však je, že dojčí aj svojho dospelého manžela.

Pár tvrdí, že ich vzťah sa s dojčením veľmi zlepšil. „Zblížilo nás to viac ako kedykoľvek predtým,“ povedala Rachel pre denník Daily Mail. Netradičnú záľubu obhajuje. „Uvedomili sme si, že nie je nič zlé na tom, keď ho dojčím, a že by to pre neho bolo vlastne dobré, pretože je to aj výživné,“ vysvetlila.

Na začiatku to vyzeralo nevinne. Alexander chcel svojej manželke pomôcť od bolestí, ktoré počas dojčenia mala. Tvorilo sa jej totiž veľké množstvo mlieka, ktoré novorodenec ani predošlí súrodenci nestíhali piť. Jedného dňa sa teda rozhodol, že skúsi aj on výživný mok z manželkinho poprsia.

Anketa Prídu vám podobné praktiky v poriadku? Áno 18% Nie 82% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Dvojica sa po zverejnenom rozhovore stretla s veľkou kritikou a mnohým to pripadá zvrátené. Nuž, posúďte sami, ako to na vás celé vplýva.

