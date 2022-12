Na ich životy zásadným spôsobom pôsobila prirodzená zbožnosť a dôvera v Božiu prozreteľnosť, ku ktorej boli bratia spolu so sestrou Máriou od detstva vedení svojimi rodičmi. Georg a Joseph Ratzingerovci vstúpili v roku 1946 spoločne do kňazského seminára.

Spolužiaci obom bratom dokonca vymysleli prezývky. Budúceho pápeža nazvali „Ratzom-knihomoľom“ a Georga pre jeho záujem o hudbu „Ratzom-organistom“. 29. júna 1951 bol Georg Ratzinger zároveň so svojím bratom Jozefom vysvätený vo Freisingu za kňaza.

Úmrtie emeritného pápeža Benedikta XVI. (†95) otriaslo dnes dopoludnia svetom. Hoci správy o jeho zdravotnom stave nasvedčovali problémov, správa zarmútila milióny ľudí na celom svete. Benedikt tak odišiel za svojim milovaním bratom Gerogom s ktorým celý život udržoval blízky vzťah. Zdroj: Bruno Mosconi

„Volal som ho Jozef, všetko ostatné by bolo čudné,“ hovorí Georg Ratzinger, brat Benedikta XVI. v knihe rozhovorov „Mein Bruder, der Papst“ (Môj brat pápež). Bývalý zbormajster v nej priznáva, že si s bratom boli vždy veľmi blízki. Stal sa častým hosťom u brata vo Vatikáne, či už počas jeho pontifikátu, ako aj po zrieknutí sa úradu.

,, Domov je pre mňa všade, kde stretávam svojho brata.“ Georg Ratzinger (+96)

A ako vyzerali Georgove dni počas návštev svojho brata pápeža vo Vatikáne, kde bol v pápežskom paláci pre Georga zariadený byt ? Ráno o siedmej hodine bratia spoločne slúžili svätú omšu, po ktorej nasledovala krátka meditácia a modlitba ranných chvál.

Posledné dni

,,Emeritný pápež Benedikt XVI. nečakane pricestoval do Nemecka, aby navštívil chorého brata!“ Tieto titulky zapĺňali priestor v médiách od 18. do 22. júna 2020, keď deväťdesiattriročný emeritný pápež Benedikt XVI. navštívil v Regensburgu svojho vážne chorého brata. Návšteva emeritného pápeža vyvolala pozornosť veriacich i veľký mediálny rozruch. Apeninský polostrov totiž Benedikt XVI. opustil prvýkrát od svojej rezignácie v roku 2013. Na letisku v Mníchove pristál krátko pred poludním, odtiaľ sa autom presunul do kňazského seminára v Regensburgu, kde bol ubytovaný.



„Pápež Benedikt urobil rozhodnutie vycestovať narýchlo po tom, čo sa zdravotný stav jeho brata v posledných dňoch rýchlo zhoršil,“ informovala o ceste Benedikta XVI. vatikanistka Angela Ambrogettiová. Svoje rozhodnutie emeritný pápež konzultoval aj s úradujúcim pápežom Františkom, ktorý ho pred odchodom prišiel osobne pozdraviť. Biskup z Regensburgu, Rudolf Voderholzer, prezradil, že obaja bratia vedeli, že je to ich posledné stretnutie na tomto svete a počas týchto piatich dní sa videli deväťkrát. „Bolo tam málo slov, ale veľa osobných gest a predovšetkým spoločná modlitba.“