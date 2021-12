Bývalá kráľovná krásy, známa pod prezývkou "bábika" (Pupetta) sa v roku 1955 (vo veku 20 rokov) vydala za šéfa neapolskej zločineckej organizácie Camorra, Pasquala Simonettiho, ktorého zabili niekoľko mesiacov po svadbe. Pupetta, ktorá bola vtedy v šiestom mesiaci tehotenstva, vraždu manžela pomstila. Počas súdneho procesu vyhlásila, že svoj čin neľutuje a že keby mohla vrátiť čas, vraždila by znova. Napokon si za čin odpykala 13 rokov za mrežami.

Assunta "Pupetta" Maresca has died at the age of 86. She came from a family of Camorrista in Naples and would marry the boss in her town Pasquale Simonetti. He would be killed and she would ultimately kill the main suspect in revenge. She defiantly screamed "I'd do it again" pic.twitter.com/qpq2KfSDwS