Aj na staré kolená to vie poriadne roztočiť! Britská kráľovná Alžbeta (96) odštartovala v nedeľu veľkolepé oslavy pri príležitosti svojho 70-ročného jubilea na tróne. Napriek tomu, že korunovačné žezlo musela vymeniť za bakuľu, úsmevy rozdávala na všetky strany. A bodaj by nie, keď sa k jej oslavám pripojili aj hollywoodske celebrity.

Na windsorskom hrade to v nedeľu poriadne vrelo. Dôvodom bolo otvorenie osláv k 70. výročiu kráľovnej Alžbety na britskom tróne. A že nešlo len o malú rodinnú slávnosť, svedčí aj fakt, že pred kráľovnú vystúpila napríklad aj herečka Helen Mirren, preoblečená za kráľovnú Alžbetu prvú, alebo hollywoodsky herec Tom Cruise, ktorý si počas svojho prejavu vyslúžil kritiku za propagáciu svojho filmu Mission: Impossible. "Je to proste žena, ktorú veľmi obdivujem," povedal Cruise pred podujatím. "Myslím si, že je to niekto, kto má obrovskú dôstojnosť. A obdivujem jej oddanosť. To, čo dokázala, je historické," dodal herec.

Kráľovná Alžbeta II. počas predstavenia „Cval cez históriu“ v rámci oficiálnych osláv platinového jubilea svojho kraľovania na Royal Windsor Horse Show. Zdroj: Chris Jackson

Napriek tomu, že v uplynulých mesiacoch sa objavovali znepokojivé informácie o podlomenom zdraví kráľovnej, pre ktoré rušila jedno podujatie za druhým, v nedeľu sa na verejnosti predviedla v plnej sile a s dobrou náladou. Podopierať sa síce musela bakuľou, ale ani to jej náladu nepokazilo. Jediným momentom, keď sa v jej očiach objavili slzy, bol príchod jej pravnučky Lady Louise, ktorá vzdala hold princovi Philipovi jazdou na jeho milovanom koči.

Niet sa ani čomu čudovať, Alžbeta totiž svojho zosnulého manžela spoznala už ako 13-ročná a o osem rokov neskôr sa za neho vydala. Zaujímavé je, že sú vlastne bratranec a sesternica z tretieho kolena. A hoci sa o nej hovorí ako o najmocnejšej žene sveta, do školy nikdy nechodila, a tak nemá žiadne oficiálne vzdelanie. Buckinghamský palác kvôli nej otvoril špeciálnu dievčenskú triedu, kde sa s vybranými rovesníčkami učila okrem iného aj variť, vyšívať, starať sa o deti a jazdiť na koni. Počas svojho panovania dokonca poctila v roku 2008 svojou návštevou aj Slovensko.

Zdroj: Print Collector

Kráľovná pôsobí na verejnosti seriózne a vážne. Tí, ktorí ju lepšie poznajú, ju však charakterizujú ako ženu so zmyslom pre humor. A hoci je všeobecne populárnou osobnosťou, jej meno bolo v minulosti spájané aj s tragickou udalosťou. Dodnes sa totiž špekuluje o tom, či sa práve kráľovná Alžbeta nepostarala o ukončenie života milovanej princeznej Diany.

