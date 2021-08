Situácia v Grécku v súvislosti s požiarmi je naďalej vážna. Zatiaľ, čo v Aténach sa väčšinu požiarov podarilo uhasiť, na ostrovoch Evia, Eubója a na Peloponézskom polostrove, kde sa nachádzajú aj slovenskí turisti, sa situácia vymkla spod kontroly.„V zasiahnutých oblastiach sa aktuálne nenachádzajú slovenskí turisti, skontaktovali sme sa aj s delegátom na Peloponéze a ten nám potvrdil, že situácia v miestach, kde sa nachádzajú naši slovenskí dovolenkári je v poriadku a o požiaroch vedia len z médií," uviedol pre denník Plus JEDEN DEŇ Tomáš Lazarov z cestovnej kancelárie Hydrotour. Podobné stanovisko k Slovákom nachádzajúcim sa v Grécku potvrdila pre denník aj riaditeľka marketingu Jana Zedníková z cestovnej kancelárie Satur, ktorá uviedla, že aktuálne do Grécka nelietajú a v zasiahnutých oblastiach sa tak slovenskí dovolenkári z ich cestovnej kancelárie nenachádzajú.

Medzičasom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vyzvalo slovenských občanov, ktorí sa už nachádzajú v Grécku, aby rešpektovali pokyny záchranných zložiek a miestnych orgánov. V prípade, že sa nachádzajú v ohrozenej lokalite v súvislosti s rozsiahlymi požiarmi a dostali výstražnú SMS o potrebe evakuovať sa, mali by tak urobiť čo najrýchlejšie. „Varovné SMS sprevádzané silnou zvukovou výstrahou sú zasielané na všetky aktivované mobilné telefóny (domáceho obyvateľstva aj cudzincov) v konkrétnej lokalite v gréckom aj anglickom jazyku," podotklo ministerstvo.

Do boja s pekelnými plameňmi, ktoré pohltili Grécko, vyštartoval v nedeľu ráno aj tím hrdinov zo Slovenska. „Pomoc je už na ceste. Dnes ráno bol zo Slovenska do Grécka vypravený Modul pozemného hasenia požiarov, ktorý pomôže pri likvidácii lesných požiarov severne od Atén," uviedol na facebookovej stránke Hasičský a záchranný zbor. Prezident HaZZ Pavol Mikulášek ozrejmil zloženie konvoja smerujúceho do Grécka: „V Module je zaradených 75 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a 30 kusov techniky, ktorej súčasťou sú okrem veľkokapacitných a strednokapacitných hasiacich automobilov aj vozidlá s logistikou. Modul bude po príchode do Grécka sebestačný vrátane elektrickej energie, ubytovania a stravovania na sedem dní, v prípade potreby bude možné túto lehotu predĺžiť."

Zdroj: Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Požiare v Grécku si do dnešného dňa vyžiadali najmenej dva ľudské životy a zatiaľ nevyčísliteľné škody na majetkoch. Starostovia obcí v najviac zasiahnutých regiónoch žiadajú viac lietadiel na hasenie požiarov. Kritizujú pritom, že lietadlá boli v uplynulých dňoch nasadené hlavne v oblasti Atén, a situácia na iných miestach sa tak dostala mimo kontrolu.

Grécko i susedné Turecko zápasia s ničivými lesnými požiarmi už takmer dva týždne, kým región sužuje najväčšia vlna horúčav za uplynulých niekoľko desaťročí. V Grécku potvrdili doposiaľ dve obete, kým v Turecku zahynulo najmenej osem ľudí a desiatky ďalších hospitalizovali.

Na leteckej snímke pohľad na zhorené domy po lesnom požiari neďaleko tureckého mesta Manavgat v provincii Antalya 29. júla 2021. Zdroj: Suat Metin

Od 29. júla do 7. augusta zhorelo v Grécku približne 56.655 hektárov lesa, vyplýva z údajov Európskeho informačného systému o lesných požiaroch (EFFIS).

Podľa gréckeho spravodajského servera Ekathimerini.com oheň zničil aj najmenej dva objekty v areáli bývalej letnej rezidencie gréckej kráľovskej rodiny v Tatoi severne od metropoly Atény. Táto obľúbená turistická destinácia na ploche 2200 hektárov, kde je zhruba 40 objektov a záhrady, bola požiarom poškodená v rokoch 1916, 1945 a 1974.