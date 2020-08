Nemenovaná 52-ročná žena z Indie prežila peklo, ktoré by nechcel zažiť nikto. Jedného dňa jej začalo rásť brucho do takých rozmerov, že za chvíľu vyzerala ako vo vysokom štádiu tehotenstva. Dôvod jej priberania bol však omnoho fatálnejší. V bruchu sa jej totiž vytvoril gigantický nádor.

Žena z Indie má obrovské šťastie, že stále žije. V bruchu sa jej totiž vytvoril gigantický ovariálny nádor, ktorého hmotnosť by sa dala prirovnať k priemernej hmotnosti 15-ročného chlapca. Podľa lekárov išlo o najväčší zaznamenaný nádor.

Žena, ktorá nechcela byť menovaná, si všimla, že jej brucho rastie každým dňom. V tom čase nevedela o obrovskej cyste na jej vaječníku. V čase, keď sa rozhodla ju odstrániť, sa jej nádor rozrástol na 45 percent jej telesnej hmotnosti. Dr Arun Prasad, ktorý viedol operáciu v súkromnej nemocnici Indraprastha Apollo v Dillí, v Indii, uviedol, že veľkosťou nádora bol šokovaný. Po operácii, ktorá sa konala uplynulú sobotu, Dr. Prasad povedal: „Ničoho podobného som ešte nikdy nebol počas svojej profesie svedkom, a to mám viac ako tri desaťročia skúseností. Mali by sme to považovať za zázrak, že sa žena zotavuje dobre po tom, ako bola operovaná viac ako 180 minút,“ uviedol lekár, ktorý žene nezhubný nádor odstránil.

Nezhubný nádor tvoril takmer polovicu jej celkovej hmotnosti. Ak by sa neliečila a nepodstúpila zákrok, mohlo sa stať, že by jej vaječník explodoval. Nezhubný nádor vážil neuveriteľných 50 kilogramov. Pacientka sa sťažovala, že nemôže chodiť, keď jej opuchli nohy. Začala tiež trpieť ťažkou anémiou, ktorá spôsobila pokles jej hemoglobínu. Žena musela podstúpiť transfúziu krvi skôr, ako ju mohli lekári operovať.

Ďalší lekár, ktorý sa zúčastnil na operácii, Abhishek Tiwari, povedal: „Má šťastie, že orgány nezlyhali. Inak by takýto tlak mohol byť pre pacienta fatálny.“