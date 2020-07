Rovnakým prípadom je aj Lidija Sovenková so svojim manželom Michailom. Po výbuchu dvojica odmietla opustiť svoj dom, ktorý sa nachádza v tesnej blízkosti štvrtého reaktora. Jej manžel Michail dokonca patril medzi hasičov, ktorí v osudnú noc zasahovali pri katastrofe, ktorá sa navždy zapísala do histórie. Na rozdiel od jeho kolegov ho zasiahla iba malá dávka radiácie a aj napriek tomu, že väčšina z nich po rokoch umrela, on žije doteraz.

Jadrový reaktor číslo 4. Zdroj: Igor Kostin

Unikátne VIDEO z Černobyľa

Zázrak menom Marijka

V roku 1999 Lidija otehotnela. Marijka však v pláne nebola, no napriek tomu sa rozhodli, že si ju nechajú. A čuduj sa svete, v tom istom roku sa im narodilo zdravé dievčatko. Marijka sa tak stala vôbec prvým novorodencom v zakázanej zóne. A na prekvapenie, nebola mutant a ani nemala dve hlavy.

Marijka vyrastala v zakázanej zóne. Kúpala sa v zamorenej vode, pila mlieko zo zamorených kráv a aj napriek tomu z nej vyrástlo krásne, no najmä zdravé dievča. Zdroj: Profimedia

Len čo sa však úrady dozvedeli, že Lidija porodila, rodinu sa snažili presunúť do bezpečnejšej oblasti. Predstava výchovy dieťaťa v smrteľnej zóne bola predsa neprípustná. Keď odmietli, vláda ich začala ponižovať a vyhrážať sa im. Predsa len boli jedinou rodinou, ktorá v zamorenej oblasti zostala.

