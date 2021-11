Rakva zahalená v britskej vlajke išla v procesii centrom mesta vystavená na pohrebnom voze ťahanom štyrmi čiernymi koňmi. Na pohrebe v miestnom kostole sa zúčastnila len rodina a blízki priatelia.

Amess bol dobodaný na smrť v októbri počas mítingu s voličmi. Správu priniesla agentúra AFP.

Za 69-ročného otca piatich detí sa v utorok vo Westminsterskej katedrále v centre Londýna uskutoční zádušná omša. Jej súčasťou bude aj posolstvo od pápeža Františka.

Poslanca Konzervatívnej strany dobodal v polovici októbra útočník označený prokuratúrou za stúpenca teroristickej organizácie Islamský štát. K útoku došlo počas pravidelného stretnutia s voličmi v okrsku, ktorý Amess v parlamente zastupoval od roku 1997.

Prokuratúra uviedla, že čin mal "teroristickú súvislosť". Páchateľ sa má postaviť pred súd v marci budúceho roka.

Politicians have been urged to learn from the “brilliant” constituency MP Sir David #Amess, as his life was celebrated during a funeral service in #Southend.



Mourners paid their respects today, during a private ecumenical service at St Mary’s Church in Prittlewell. pic.twitter.com/2jt0V6n89N