Mŕtva Marina Jankinová (58) bola vedúca finančného riadenia ruského ministerstva obrany pre Západný vojenský okruh.

Polícia na balkóne na 16. podlaží našla jej dokumenty i osobné veci. Newsweek však tieto informácie nebol schopný bezprostredne potvrdiť. Vyšetrovací výbor Ruskej federácie sa k správam o Jankinovej smrti ešte nevyjadril.

Jankinovej smrť na sociálnej sieti potvrdil aj poradca ukrajinského rezortu vnútra Anton Geraščenko. V angličtine napísal, že vypadla z okna a pripomenul, že to nebolo prvé úmrtie ruského vysokopostaveného predstaviteľa za posledný rok.

Marina Yankina, head of the financial department at Russian ministry of defense, was found dead.



She fell out of a window.



Her death is not the first among Russian high-ranking officials in the past year:https://t.co/bKfRyU86t9