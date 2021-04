Ako mladšia sestra kráľovnej Alžbety musela prísne dodržiavať protokol a slobodne si nemohla vybrať ani svojho manžela. Napriek tomu, že v súvislosti so škandálmi kráľovskej rodiny sa skloňujú hlavne mená princeznej Diany a vojvodkyne Meghan, priekopníčkou bravúrnych prešľapov bola práve princezná Margaret, ktorej kráľovský protokol ležal poriadne v žalúdku. A tak sa svojská povaha princeznej stala terčom bulvárnych plátkov aj problémov na kráľovskom dvore. Napriek tomu ju však spoločnosť milovala, keďže na rozdiel od Alžbety mala Margaret prirodzený dar upútať pozornosť a pobaviť svoju spoločnosť. „Je ľahšie objaviť sa s Margaret na podujatiach. Na všetkom, čo povie, sa ľudia bavia,'' prezradila raz kráľovná Alžbeta.

Princezná Margareth a princezná Alžbeta. Zdroj: instagram

Život princeznej Margaret sa začal rúcať po jej 21. narodeninách, keď zomrel jej milovaný otec a jej staršia sestra Alžbeta zasadla na britský trón. Margaret našla útechu v náruči Petra Townsenda, ktorý sa s ňou túžil oženiť a do jej života vniesol znova šťastie. Bohužiaľ, bol jej vyvolený o 15 rokov starší a navyše rozvedený. Svadba princeznej s takým mužom neprichádzala do úvahy, a tak napriek jej prosbám ich kráľovská rodina odlúčila. Po tvrdom sklamaní sa Margaret vrhla do nekonečného víru večierkov, alkoholických opojení a flirtov. Najväčší rozruch vyvolala jej nahá fotografia s diadémom na hlave. Nahú princeznú nasnímal fotograf Antony Armstrong-Jones, za ktorého sa neskôr aj vydala.

Nevera, alkohol a cigarety

Margret to však nestačilo a mimo manželstva si užívala pozornosť ďalších mužov. Prvým z jej veľkých milostných škandálov bol pomer so synovcom premiéra Veľkej Británie, ktorý dva roky po ich rozchode spáchal samovraždu. Aféru mala aj s krstným otcom svojej dcéry, francúzskym obchodníkom Anthonym Bartonom či s hudobníkom Mickom Jaggerom. Podľa viacerých zdrojov bol do princeznej zamilovaný aj umelec Pablo Picasso, ktorý údajne veril tomu, že si krásnu princeznú jedného dňa vezme za ženu.

Nakoniec sa vydala za fotografa a sukničkára Antonyho Armstronga-Jonesa, ktorého však už krátko po svadbe podvádzala. Zdroj: instagram

Zoznam jej milencov sa každým rokom zapĺňal novými menami významných osobnosti. Margaret však v skutočnosti nebola ideálnou ženou pre rodinný život. Viac ako matkou a manželkou bola princezná bohémkou. Vstávala až o deviatej ráno, raňajky jej museli servírovať vždy do postele a potom ešte ďalšie dve hodiny odpočívala, fajčila jednu cigaretu za druhou a smäd hasila vodkou.

Jej závislosť na alkohole a cigaretách ju nakoniec pripravili o život. Margaret, ktorá bola tuhou fajčiarkou od svojich 15 rokov, doplatila na svoj zlozvyk chorobou. V pokročilom veku sa u nej začali prejavovať problémy s pľúcami a ľavú stranu pľúc jej dokonca museli odstrániť. Ani to ju však neodradilo od svojho zlozvyku a cigariet sa vzdala až vo veku 61 rokov. To už však bolo neskoro. Silné záchvaty oslabovali jej organizmus. Osudným sa jej nakoniec stal záchvat v roku 2002, ktorý jej paralyzoval ľavú časť a zničil kardiovaskulárny systém. Neposlušná princezná tak naposledy vydýchla 9. februára 2002.

