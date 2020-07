Kluby na Ibize zívajú prázdnotou, pláže pripravené pre turistov sú poloprázdne a otvorených je len minimum podnikov. Taká je aktuálna situácia v obľúbenom Španielsku, ktoré tohto roku zažíva najhoršiu turistickú sezónu. Od 1. júla síce v krajine zrušili núdzový stav, no napriek tomu sa už nálepky najviac postihnutej krajiny koronavírusom tak skoro nezbavia. Nová pandémia však v krajine nie je ani zďaleka na ústupe.

Po ukončení núdzového stavu pribudlo v Španielsku najviac nakazených za posledné dva mesiace. Vo štvrtok zaznamenali v krajine 580 nových prípadov, čím trhli nový rekord. Najviac infikovaných evidovali v regiónoch Aragónsko a Katalánsko. Španielsko a najmä prímorské destinácie, pre ktoré je turizmus hlavným zdrojom príjmov, sa však snažia turistov do krajiny prilákať za každú cenu. Ak by ste sa predsa len rozhodli vycestovať, jediné, čo vám treba pri vstupe do krajiny, je vyplnený sanitárny formulár – osobitne pre každú vstupujúcu osobu. Elektronicky ho môžete vyplniť na adrese www.spth.gob.es alebo v bezplatnej aplikácii SpTH (SPAIN TRAVEL HEALTH).

Po zaslaní formulára získate tzv. zdravotný QR kód, ktorým sa budete musieť preukázať (elektronicky alebo vytlačený) počas kontroly. Na letisku, v podnikoch či MHD musíte mať nasadené ochranné rúško a v uzavretých priestranstvách alebo na plážach dodržiavať povinné rozostupy.

S cieľom zastaviť šírenie nákazy nainštalovali na niektorých španielskych plážach drevené stĺpiky zviazané špagátom, ktoré vás udržia v bezpečnej vzdialenosti od ostatných. Pred každou plážou sú taktiež dávkovače dezinfekčného gélu a plavčíci dozerajú na kapacitu.

Po príchode z krajiny na Slovensko sa nemusíte preukázať testom na COVID-19, ani absolvovať 14-dňovú karanténu.