Je akýmsi nepísaným pravidlom, že členky britskej kráľovskej rodiny by sa mali obliekať predovšetkým do domácich značiek. Toto pravidlo najradšej porušovala vojvodkyňa Meghan, ktorá napriek tomu, že žila v Spojenom kráľovstve, uprednostňovala značky zo zahraničia. Dôvod je jednoduchý. Keďže členovia rodiny sú ako chodiaca reklama na oblečenie, ktoré často zmizne z obchodov behom niekoľkých minút po tom, čo sa v ňom ukázali, mali by podporovať predovšetkým domáci trh a zároveň pôsobiť reprezentatívne.

Kate toto nepísané pravidlo dodržuje na jednotku, avšak pri zahraničných návštevách aj ona siahne po kúsku, ktorý pochádza z danej krajiny. A keďže je vojvodkyňa veľkou milovníčkou kabátov, vybrali sme TOP 10 kúskov, ktorými sa môžete na jeseň inšpirovať aj vy.

Fialová opäť v móde!

Kate Middleton vo fialovej často nevidíme. Vojvodkyňa však aj v tejto farbe vyzerá úžasne. Jej kabátik má hodnotu 75 eur. Zdroj: Chris Jackson

