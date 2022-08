Vladislav Burjak, ktorý bol 8. apríla oddelený od svojej rodiny na kontrolnom stanovišti pri pokuse o útek z mesta Melitopoľ, bol prepustený po niekoľkomesačnom vyjednávaní medzi jeho otcom Olegom – miestnym ukrajinským predstaviteľom – a ruskými vojakmi, ktorí chceli vymeniť Vladislava za jednotlivca, o ktorého má ruská armáda záujem. Vladislavovo živé rozprávanie o čase v zajatí je zobrazením násilných výsluchov zahŕňajúcich brutálne bitie a potvrdzuje ďalšie správy o ruských a proruských separatistických silách, ktoré zle zaobchádzali so zadržanými.

Zdroj: facebook @Save Vlad Buryak

Je jedným asi z 500 prípadov civilných rukojemníkov, ktorých informácie zhromaždilo Centrum pre občianske slobody na Ukrajine, vrátane niekoľkých ďalších mladých ľudí, hoci organizácia tvrdí, že celkový počet bude omnoho väčší. V rozhovore pre Guardian Vladislav opísal svoje dlhé utrpenie a to, ako ho zobrali z kolóny vozidiel.

Drsný únos od rodiny

"Odišli sme z Melitopoľa do Záporožia o deviatej ráno. Okolo 11. hodiny nás zastavili na kontrolnom stanovišti, kde ruskí vojaci začali kontrolovať doklady. Spýtali sa ma, či som nakrútil kontrolný bod, a žiadali, aby som im dal svoj telefón. Potom našli video z ukrajinského telegramu, na ktorom ruskí vojaci hovorili o tom, ako nechcú bojovať. To ich nahnevalo a vojak so samopalom na mňa namieril a povedal, že ho musím nasledovať, a vzal ma do stanu, kde ‚filtrovali‘ ľudí, ktorí odchádzali. Vtedy zistili, že som syn miestneho úradníka a že som vhodným rukojemníkom,“ začal svoj príbeh v rozhovore.

Vladislav povedal, že bol prevezený do väznice vo Vasylivke, kde bol držaný viac ako 40 dní v jedinej cele, než bol prevezený do hotela na posledný mesiac v zajatí.

Vladislav Burjak, ktorý bol 8. apríla oddelený od svojej rodiny. Zdroj: facebook @Save Vlad Buryak

„Nechali ma umývať podlahu v miestnosti, ktorú používali na vypočúvanie, upratovať izby policajtov a vyhadzovať smeti. Cela, kde ma držali, bola pár metrov od miesta, kde robili výsluchy. Počul som ľudí kričať, a keď som upratoval izbu, videl som krvavé škvrny. Keďže som sa mohol pohybovať, keď som čistil cely, niekedy som mal možnosť vidieť, čo sa stalo ľuďom, niekedy sa so mnou mohli asi minútu rozprávať, keď sa stráže nepozerali.“ Vladislav v rozhovore opísal aj miestnosť, kde prebiehali výsluchy: „Bol tam kovový stôl a dve stoličky. Jedna bola pre vypočúvanú osobu a druhá pre osobu, ktorá si robila poznámky."

"Boli tam krvavé škvrny a premočené obväzy. Tiež som počul výsluch, aspoň trikrát týždenne. 'Máte zbrane? Kto má ešte zbrane?' Kričali na ľudí a mučení ľudia kričali naozaj nahlas. Ľudia boli bití a mučení elektrickými šokmi. Ak niekto niečo nepovedal, mučenie pokračovalo, niekedy aj niekoľko hodín. Aj potom som videl ľudí a ich tváre boli posiate modrinami. Naozaj som sa bál, že zbijú aj mňa, a tak som sa snažil zostať bez emócií. Nikto mi nikdy nepovedal, prečo si ma nechávajú, ale hádal som, že to bolo preto, aby ma vymenili," dodal v rozhovore. A kým Vladislava držali, jeho otec vyjednával s Rusmi, aby sa pokúsili zabezpečiť prepustenie syna. Počas celého väznenia mohol so synom hovoriť len štyrikrát.