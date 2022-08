Prvé správy z ruskej invázie na Ukrajinu naznačovali, že armáda prezidenta Vladimira Putina nasadila popri svojich jednotkách zo všetkých ľudí aj herca Stevena Seagala. A hoci sa v tom čase zverejnené bizarné informácie ukázali ako nepravdivé, ruský portál TV Zhvezda zverejnil v utorok video, ktoré ukazuje bývalú akčnú hviezdu stojacu medzi troskami východoukrajinského väzenia v Olenivke, kde si nedávny útok vyžiadal desiatky mŕtvych ukrajinských zajatcov. Zábery sa objavujú v čase, keď sa Rusko a Ukrajina navzájom obviňujú z útoku na väznicu. Seagal sa vo videu snažil dokázať tvrdenia Moskvy, že ukrajinské sily použili na zničenie budovy muníciu vyrobenú v USA – vysokomobilný delostrelecký raketový systém HIMARS.

Zdroj: TV Zvezda

Vo videu zverejnenom na ruskej spravodajskej stránke TV Zvezda, sa zdá , že Seagal, ktorý je identifikovaný ako osobitný predstaviteľ Ministerstva zahraničných vecí Ruskej federácie pre humanitárne vzťahy medzi Ruskom a USA, slúži ako hovorca proti používaniu rakiet HIMARS zo strany Ukrajiny. "Určite to vyzerá ako raketa," povedal Seagal. „Keď sa pozriete na horenie a ďalšie detaily, samozrejme, že to nie je bomba. Tu zasiahla raketa HIMARS, 50 ľudí bolo zabitých a ďalších 70 bolo zranených,“ uviedol herec vo videu poukazujúc na trosky okolo seba. Podľa ruskej stránky Seagal pridal konšpiračný uhol tým, že naznačil, že HIMARS používali ukrajinskí vojaci, pretože tamojší prezident Volodymyr Zelenskyj chcel umlčať „nacistu“ zadržiavaného vo väznici.

„Zaujímavé je, že jeden zo zabitých väzňov je nacista, ktorý práve začal veľa hovoriť o Zelenskom,“ dodal Seagal, „a že Zelenskyj je zodpovedný za príkazy o mučení a iných zverstvách, ktoré porušujú nielen Ženevskú vojnovú konvenciu, ale sú to aj zločiny proti ľudskosti." Spravodajský portál The Post však naznačil, že zábery z útoku na väznicu v Olenivke nie sú v súlade so škodami spôsobenými raketami HIMARS. "Namiesto toho boli viditeľné známky intenzívneho požiaru, ktorý je v rozpore so škodami spôsobenými najbežnejšou hlavicou HIMARS," uviedol The Post.

Steven Seagal earlier today in Yelenovka detention center in Donetsk where Ukraine Army fired HIMARS killing POWs pic.twitter.com/eKAUhkMhrC — gary (@gporter812) August 10, 2022

Ruský portál TV Zvezda uviedol, že Seagal bol medzi niekoľkými predstaviteľmi, ktorí navštívili väznicu a to napriek tomu, že od roku 2017 mal herec na päť rokov zakázaný vstup na Ukrajinu pre prijatie ruského pasu. „Zástupcovia médií z Francúzska, Talianska, Nemecka, zo Srbska, z Nikaraguy, zo Severnej Kórey sa oboznámili s dôkazmi, že útok vykonali ukrajinskí militanti, a tiež na vlastné oči videli celú skazu na mieste tohto barbarstva, ostreľovanie,“ informovala spravodajská stránka. V súvislosti so zverejnenými zábermi vznikli aj pochybnosti o ich pravosti. Podľa spravodajského analytika Olivera Alexandra sú však zverejnené zábery Seagala podľa všetkého skutočné.

Seagal je pritom známy svojím proruským postojom. Prejavil najmä silnú podporu Putinovmu plánu týkajúcemu sa anexie Krymu a už v minulosti ho označil za jedného z najväčších svetových vodcov, ktorý dnes žije. V roku 2016 dostal herec ruské občianstvo. Herec však priznal, že sám nevie, kde je pravda. Rusko po útoku a obvineniach požiadalo OSN aby útok prešetrili.

